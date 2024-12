Atlete più pagate al mondo, non solo Jasmine Paolini: nomi a sorpresa in top 20

Le atlete hanno meno opportunità in termini di sponsorizzazione e hanno ingaggi più bassi rispetto agli uomini: fuori dal campo le atlete presenti nella top 20 hanno guadagnato circa 191 milioni di dollari fuori dal campo quest’anno . Gli uomini, invece, hanno 'totalizzato' 624 milioni di dollari. Un'altra grande differenza si registra sul campo alle voci ingaggi, bonus e montepremi. In questa stagione, l’ingaggio più alto è stato di 241.984 dollari . Al contrario, secondo il database 'Spotrac', nell’Nba, sono 41 i giocatori che, solo con i loro ingaggi, surclasseranno i guadagni totali registrati da Gauff . Il divario è meno netto negli sport individuali ma ci sono ancora delle disparità. Nel golf, nel 2024, Thitikul ha battuto il record di montepremi in una sola stagione dell’LPGA Tour, vecchio di 17 anni, con 6,1 milioni di dollari. Comunque meno di quanto hanno guadagnato quest’anno 33 uomini del PGA Tour e del LIV Golf. Nel tennis, invece, se i quattro tornei del Grande Slam garantiscono lo stesso montepremi a uomini e donne, i tornei più piccoli invece non offrono la stessa garanzia .

Atlete donne, maggiore equilibrio tra i vari sport

In totale, solo quattro delle 20 atlete più pagate hanno guadagnato di più in campo che fuori e il totale dei guadagni in campo delle prime 20, pari a 68 milioni di dollari (ossia il 26% del loro totale). La maggior parte di questi guadagni proveniva da tenniste. La top 20 degli uomini, al contrario, deve i suoi guadagni soprattutto al campo: il 72% del totale, praticamente quasi l’esatto opposto della percentuale femminile. Le leghe femminili hanno dei budget inferiori ma la svolta è dietro l'angolo. Ogni anno, infatti, la WNBA 200 milioni di dollari l’anno per i diritti tv nazionali come parte degli accordi stipulati dalla Nba, quest’estate, con i media. Accordi del valore di 11 anni e di 76 miliardi di dollari. Stiamo parlando di un aumento di sei volte rispetto al precedente accordo della WNBA con ESPN, secondo Sportico. L’LPGA Tour mette per esempio in palio 131 milioni di dollari come premi nei suoi 33 tornei della prossima stagione, facendo registrare un aumento del 90% dal 2021. Infine, il WTA Tour si è impegnato a raggiungere la parità di retribuzione tra tennisti uomini e donne negli eventi combinati di livello 500 e 1000 entro il 2033. Intanto la NWSL che ha ricevuto investimenti da grandi personaggi, tra cui il Ceo della Disney, Bob Iger, ha accettato di implementare un sistema di free agent come parte di un accordo di contrattazione collettiva annunciato ad agosto. Un panorama in evoluzione, sottolinea ancora 'Forbes', complice anche la nascita di nuove leghe femminili nell’hockey (la Professional Women’s Hockey League), nel softball (la Athletes Unlimited Softball League) e nel basket (Unrivaled), tra gli altri sport. Anche se la classifica delle atlete più pagate al mondo è dominata dalle tenniste, inizia a prevalere un maggior equilibrio tra i vari sport. Non a caso, la classifica di quest’anno include tre golfiste, due cestiste, una calciatrice, una ginnasta, una sciatrice freestyle e una giocatrice di badminton. Solo nel 2019 l’intera top 10 proveniva dal tennis.

Le 20 atlete più pagate al mondo: la classifica completa

1. Coco Gauff: 34,4 milioni Sport: Tennis | Nazionalità: USA | Età: 20 | In campo: 9,4 milioni • Fuori campo: 25 milioni

2. Iga Swiatek: 23,8 milioni Sport: Tennis | Nazionalità: Polonia | Età: 23 | In campo: 8,8 milioni • Fuori campo: 15 milioni

3. Eileen Gu: 22,1 milioni Sport: Sci freestyle | Nazionalità: Cina | Età: 21 | In campo: 0,1 milioni • Fuori campo: 22 milioni

4. Qinwen Zheng: 20,6 milioni Sport: Tennis | Nazionalità: Cina | Età: 22 | In campo: 5,6 milioni • Fuori campo: 15 milioni

5. Aryna Sabalenka: 18,7 milioni Sport: Tennis | Nazionalità: Bielorussia | Età: 26 | In campo: 9,7 milioni • Fuori campo: 9 milioni

6. Naomi Osaka: 12,9 milioni Sport: Tennis | Nazionalità: Giappone | Età: 27 | In campo: 0,9 milioni • Fuori campo: 12 milioni

7. Emma Raducanu: 12,9 milioni Sport: Tennis | Nazionalità: Regno Unito | Età: 22 | In campo: 0,9 milioni • Fuori campo: 12 milioni

8. Nelly Korda: 12,5 milioni Sport: Golf | Nazionalità: USA | Età: 26 | In campo: 4,5 milioni • Fuori campo: 8 milioni

9. Venus Williams: 12,1 milioni Sport: Tennis | Nazionalità: USA | Età: 44 | In campo: 0,1 milioni • Fuori campo: 12 milioni

10. Simon Biles: 11,2 milioni Sport: Ginnastica | Nazionalità: USA | Età: 27 | In campo: 0,2 milioni • Fuori campo: 11 milioni

11. Jessica Pegula: 10,2 milioni Sport: Tennis | Nazionalità: USA | Età: 30 | In campo: 4,2 milioni • Fuori campo: 6 milioni

12. Jeeno Thitikul: 9,3 milioni Sport: Golf | Nazionalità: Thailandia | Età: 21 | In campo: 7,3 milioni • Fuori campo: 2 milioni

13. Caitlin Clark: 8,1 milioni Sport: Basket | Nazionalità: USA | Età: 22 | In campo: 0,1 milioni • Fuori campo: 8 milioni

14. Jasmine Paolini: 8 milioni Sport: Tennis | Nazionalità: Italia | Età: 28 | In campo: 6,5 milioni • Fuori campo: 1,5 milioni

15. Elena Rybakina: 7,9 milioni Sport: Tennis | Nazionalità: Kazakistan | Età: 25 | In campo: 3,9 milioni • Fuori campo: 4 milioni

16. Alex Morgan: 7,6 milioni Sport: Calcio | Nazionalità: USA | Età: 35 | In campo: 0,6 milioni • Fuori campo: 7 milioni

17. P.V. Sindhu: 7,1 milioni Sport: Badminton | Nazionalità: India | Età: 29 | In campo: 0,1 milioni • Fuori campo: 7 milioni

18. Leylah Fernandez: 6,5 milioni Sport: Tennis | Nazionalità: Canada | Età: 22 | In campo: $ 1,5 milioni • Fuori campo: $ 5 milioni

19. Sabrina Ionescu: 6,3 milioni Sport: Basket | Nazionalità: USA | Età: 27 | In campo: 0,3 milioni • Fuori campo: 6 milioni

20. Lydia Ko: 6,3 milioni Sport: Golf | Nazionalità: Nuova Zelanda | Età: 27 | In campo: 3,3 milioni • Fuori campo: 3 milioni.