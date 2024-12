Cuore Paolini: 10 mila dollari in beneficienza

Jasmine Paolini è stata premiata con il BJK Cup Finals Heart Award . La numero 1 d’Italia, protagonista della straordinaria cavalcata in Billie Jean King Cup della nazionale di Tathiana Garbin, aggiunge un altro prestigioso riconoscimento a un 2024 già indimenticabile . La votazione si è svolta sui social ufficiali della competizione, con Paolini che diventa la prima italiana a ricevere il premio dal 2015, quando a trionfare fu Flavia Pennetta. Il riconoscimento include un premio da 10.000 dollari , che Jasmine ha scelto di donare in beneficenza : «Sono veramente felice, onorata e orgogliosa di questo, e vorrei ringraziare tutte le persone che hanno scelto di votarmi. Ci sono 10.000 dollari da donare a una charity, io ho deciso di scegliere “Make a Wish Italia”. Sono felice di poter contribuire, anche in piccola parte, a fare del bene».

A Jeddah la Next Gen

Intanto, a Jeddah (Arabia Saudita), prende il via oggi (ore 12 e ore 17 diretta Sky Sport Tennis) l’edizione 2024 delle Next Gen ATP Finals. Quest’anno non ci sono italiani ai nastri di partenza, ma il torneo resta una vetrina d’eccezione per le stelle emergenti del tennis mondiale: alla ricerca dei prossimi rivali di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Riflettori puntati sul “gruppo Blu”, girone di ferro con due ragazzi già in ascesa come Arthur Fils e Jakub Mensik, affiancati dal talentuoso classe 2005 Learner Tien (60 vittorie e 12 sconfitte nel 2024) e dall’unico 2006 al via, Joao Fonseca. Nel “gruppo rosso” spazio ad Alex Michelsen, Shang Juncheng, Luca Van Assche e Nishesh Basavareddy. Come da tradizione, si giocherà al meglio dei cinque set, con partite più rapide: ogni set si chiude a 4 giochi (tie-break sul 3-3) e sul 40-40 non ci saranno vantaggi. Non mancheranno esperimenti innovativi: niente riscaldamento pre-partita e un shot clock più veloce, che passerà da 25 a 15 secondi se lo scambio precedente è durato meno di 3 colpi.

