Kyrgios entra in campo, la reazione di Paolini ad Abu Dhabi

ABU DHABI (EMIRATI ARABI UNITI) - Si alza il sipario sulla World Tennis League 2024 , torneo di esibizione in programma dal 19 al 22 dicembre che vedrà ai nastri di partenza anche Jasmine Paolini e Nick Kyrgios in vista della nuova stagione.

Kyrgios in campo: la reazione di Paolini sorprende tutti

Occhi puntati sulla cerimonia di apertura (in programma oggi, giovedì 19 dicembre) dell'attesissimo evento negli Emirati Arabi Uniti che vede protagonisti proprio la tennista azzurra e l'australiano: insieme a Simona Halep e Casper Ruud, faranno parte del Team Kites. All'ingresso in campo del 29enne nativo di Canberra, Jasmine ha sorriso in modo contenuto ed è stata al gioco del solito esuberante Nick che, sul proprio profilo Instagram, ha condiviso il video del divertente momento.