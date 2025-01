Kyrgios perde anche in coppia con Djokovic, il commento virale: "Spiaze"

BRISBANE (AUSTRALIA) - Niente da fare per Nick Kyrgios . Dopo il ko nel tabellone singolare del torneo di Brisbane, il tennista australiano viene sconfitto anche nel doppio, in coppia con Novak Djokovic . I due, beniamini del pubblico australiano, sono stati battuti da Nikola Mektic e Michael Venus , che si sono imposti con il punteggio di 6-2, 3-6, 10-8, raggiungendo gli ottavi di finale.

Kyrgios e Djojovic ko: le reazioni

Il ko di Kyrgios e Djokovic ha scatenato sui social i tifosi di Jannik Sinner. Il tennista australiano è da sempre uno dei maggiori critici dell'attuale numero uno al mondo, tirato spesso in ballo per la questione Clostebol: recentemente Djokovic aveva difeso Kyrgios, ribadendo la frustrazione dell'intero circuito Atp per essere rimasti all'osuro di ciò che era accaduto. "Spiaze", uno dei tanti commenti, divenuto virale, che impazzano online.