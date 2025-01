Australian Open, Paolini avanti senza problemi. Cobolli ko in quattro set

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Nel giorno del debutto agli Australian Open non delude Jasmine Paolini , numero 4 del mondo che oggi (14 gennaio) sul cemento di Melbourne ha travolto (6-0, 6-4) la cinese Sijia Wei (n.117 Wta) . Nel maschile invece - dopo le qualificazioni di Sinner, Berrettini e Passaro , il ritiro di Darderi e le eliminazioni di Nardi e Gigante - Musetti ha vinto il derby con Arnaldi (7-6, 4-6, 7-6, 6-3) , Sonego ha superato lo svizzero Wawrinka (6-4, 5-7, 7-5, 7-5) mentre Cobolli è stato rimontato dall'argentino Etcheverry che si è imposto in quattro set (6-7, 6-3, 7-5, 6-1). Rivivi la giornata in diretta .

13:55

Lo strano messaggio di Medvedev all’avversario: “Così può avere soldi e ragazze”

Il russo rischia una clamorosa eliminazione contro il numero 418 al mondo e poi scherza durante l'intervista: i dettagli

13:45

Fonseca cita Federer: "Il talento..."

"Il mio segreto? Cerco di metterci tutta l'intensità, ho già fatto la differenza", sottolinea ancora il giovane brasiliano che poi cita una leggenda del tennis mondiale: "Quanto vale il mio talento? Un pochino, il talento è il duro lavoro come ha detto Roger (Federer, ndr). Andiamo Brasile".

13:32

Fonseca esulta e aspetta Sonego: "Mi sono davvero divertito"

"È la prima volta per me nel main draw di uno Slam, in uno stadio così grande, mi sono davvero divertito e devo ringraziare questo fantastico pubblico. Ho visto molti brasiliani tifare per me e li ringrazio. Mi sono concentrato sul mio gioco, senza mettermi pressione. Ho cercato anche di farmi aiutare dal pubblico", sottolinea il 18enne brasiliano dopo la vittoria contro il più quotato Andrey Rublev. Ora c'è la sfida con Lorenzo Sonego: in palio l'accesso al terzo turno degli Australian Open.

13:15

Australian Open, Rublev ko: passa Fonseca, sfiderà Sonego

Clamoroso a Melbourne Park: il 18enne brasiliano Joao Fonseca, vincitore delle Next Gen Finals 2024, travolge al primo turno degli Australian Open il russo Andrey Rublev, numero 10 del ranking, in tre set con il punteggio di 7-6 (1), 6-3, 7-6 (5) in due ore e 26' di partita. Il sudamericano, 112° della classifica mondiale, se la vedrà al secondo turno con Lorenzo Sonego.

12:58

Da Sinner a Paolini, sette azzurri avanti negli Australian Open

Folta truppa azzurra nel secondo turno degli Australian Open, dove l'Italia ha visto avanzare cinque tennisti nel torneo maschile e due tenniste nel femminile. Oltre al numero uno del mondo Sinner, che sfiderà l'australiano Schoolkate, saranno di scena anche Berrettini contro il danese Rune, Musetti contro il canadese Shapovalov, Sonego contro uno tra il russo Rublev e il brasiliano Fonseca e Passaro contro il francese Bonzi. Nel femminile invece la numero 4 del mondo Paolini affronterà la messicana Zarazua, mentre a Bronzetti è toccata la rumena Cristian.

12:46

Paolini si gode Melbourne: "È iniziato tutto qui"

Buona la prima per Jasmine Paolini agli Australian Open, dove ha battuto in due set la cinese Wei e aspetta ora la sfida contro la messicana Zarazua. "Non è sempre facile l'esordio - ha detto dopo il match la toscana, numero 4 del mondo -. Lei rispondeva benissimo, non ci siamo mai allenate insieme, ma sono sicura che arriverà presto tra le prime 100 al mondo. Prima della scorsa stagione non avevo mai vinto un match a Melbourne, forse è iniziato tutto qui quello che è accaduto lo scorso anno. Sono felicissima di essere di nuovo qui".

12:37

C'è Shapovalov per Musetti: il canadese ha battuto Bautista

Successo in quattro set per Shapovalov contro lo spagnolo Bautista (3-6, 6-4, 6-4, 7-6): sarà il 25enne canadese (n.56 Atp) a sfidare nel secondo turno degli AUstralian Open l'azzurro Lorenzo Musetti (n.16 Atp e vittorioso all'esordio nel derby contro Arnaldi).

12:30

Paolini contro Zarazua al secondo turno: i precedenti

Sarà una sfida inedita per Jasmine Paolini quella contro Renata Zarazua nel secondo turno degli Australian Open. Nessun precedente infatti tra la 29enne azzurra (n.4 Wta) e la 27enne messicana (n.70 Wta) che in carriera non ha mai vinto un titolo nel circuito (2 trionfi in singolare e 6 in doppio invece per la toscana, campionessa olimpica in doppio con Sara Errani e l'anno scorso finalista al Roland Garros e a Wimbledon).

12:19

Zarazua batte Townsend: sarà la messicana a sfidare Jasmine Paolini

Successo in tre set per Renata Zarazua contro la statunitense Taylor Townsend (6-7, 6-1, 6-2): sarà dunque la 27enne messicana (n.70 Wta) a sfidare nel secondo turno degli Australian Open femminili l'azzurra Jasmine Paolini (n.4 Wta e vittoriosa all'esordio n due set contro la cinese Wei).

12:10

Berrettini e il feeling con gli Australian Open: "Emozione speciale"

"È stata una emozione speciale, anche perché l'ultimo Slam non me lo ero goduto come avrei voluto per la preparazione un po' complicata. È bello essere qui, è bello stare bene e superare un primo turno così tosto; anche Cameron è stato un Top 10 e non è mai un avversario facile". Queste, dopo la vittoria su Norrie nel primo turno degli Australian Open, le parole di Matteo Berrettini che ora attende la sfida con il danese Holger Rune (n.13 Atp): "È un ottimo giocatore - ha sottolineato l'azzurro -. Non ci siamo mai affrontati in uno Slam, quindi sarà un po' diverso rispetto ai precedenti. Non vedo l'ora di affrontarlo, mi sento bene e in fiducia e oggi l'ho dimostrato. Credo che il mio gioco sia migliorato rispetto alla semifinale di tre anni fa (quando a Melbourne perse con Nadal, ndr), ad esempio dalla parte del rovescio, in risposta, nel movimento in avanti. Ci sono delle cose che faccio meglio tecnicamente. Ho la sensazione di arrivare qui con un bagaglio diverso. Ma è fondamentale il ritmo che solo i match veri possono darti. Quando affronti i più forti del mondo è la fiducia a fare la differenza".

12:01

Cobolli e le scuse ai tifosi della Lazio: "Non volevo..."

11:54

Medvedev impazzisce in Australia: fa a pezzi una telecamera

11:42

Cobolli saluta gli Australian Open: vince Etcheverry in quattro set

Cobolli saluta gli Australian Open: l'azzurro cede nuovamente il servizio e perde il quarto set contro Etcheverry, che festeggia così la vittoria (6-7, 6-3, 7-5, 6-1) e vola al secondo turno dello Slam di Melbourne.

1:37

Etcheverry tiene il servizio: Cobolli a un passo dall'eliminazione

Etcheverry tiene il servizio e si porta sul 5-1 nel quarto set del match contro Cobolli, che è già sotto 2-1 nel conteggio dei parziali: all'azzurro serve ora un'impresa per evitare l'eliminazione.

11:31

Cobolli in difficoltà: Etcheverry vola sul 4-1 e 'vede' la vittoria

Momento di grande difficoltà per Cobolli, che concede il secondo break consecutivo a Etcheverry: già avanti 2-1 nel conteggio dei set, l'argentino vola sul 4-1 nel quarto parziale e 'vede' la vittoria.

11:28

Etcheverry conferma il break: 3-1 su Cobolli al quarto

Break confermato da Etcheverry che tiene il proprio turno di servizio e allunga sul 3-1: sotto 2-1 nel conteggio dei parziali, Cobolli non può più permettersi errori.

11:23

Break di Etcheverry: Cobolli deve inseguire nel quarto set

Avanti 40-0, Cobolli si fa rimontare da Etcheverry che trova il break nel terzo game del quarto set: l'argentino è avanti 2-1 nel quarto set dopo aver perso il primo e vinto i due successivi.

11:19

Cobolli-Etcheverry, 1-1 nel quarto set: si resta 'on serve'

Come Cobolli anche Etcheverry tiene il primo servizio del quarto game: 1-1 ora il risultato, con l'argentino che è avanti 2-1 nel conteggio dei set.

11:14

Cobolli tiene il servizio: 1-0 su Etcheverry nel quarto set

Buona partenza di Cobolli, che dopo aver perso il terzo set reagisce e inizia il quarto tenendo il servizio: 1-0 per l'azzurro su Etcheverry, che è avanti però 2-1 nel conteggio dei parziali

11:08

Berrettini, messaggio in diretta tv agli italiani: la frase scritta sulla telecamera

11:05

Etcheverry vince il terzo set: Cobolli costretto a inseguire

Etcheverry tiene il servizio e vince il terzo set (7-5) e si porta avanti 2-1 nel conteggio dei parziali: Cobolli è ora costretto a inseguire per restare nel match.

10:59

Cobolli concede il break: Etcheverry servirà per il terzo set

Sotto 0-40, Cobolli annulla tre palle break di fila ma poi cede il servizio ai vantaggi a Etcheverry: ora è avanti 6-5 l'argentino che al cambio di campo andrà a servire per il terzo set (1-1 al momento il conteggio dei parziali).

10:53

Set-point non sfruttato da Cobolli: 5-5 al terzo con Etcheverry

Set-point non sfruttato da Cobolli: Etcheverry tiene il servizio ai vantaggi e riaggancia l'azzurro nel terzo set (5-5), con il conteggio dei parziali in parità (1-1).

10:49

Sinner e l’incontro in allenamento che emoziona tutti

10:42

Cobolli-Etcheverry, 4-4 nel terzo set: si resta 'on serve'

Si resta 'on serve' nel terzo set della sfida tra Cobolli ed Etcheverry, con il conteggio dei parziali sull'1-1. Ora il risultato è di 4-4, con l'azzurro che va a servire.

10:33

Reazione di Cobolli: riagganciato Etcheverry nel terzo set

Dopo aver perso il secondo set e perso il servizio nel primo game del terzo, Cobolli ha reagito e trovato immediatamente il controbreak riagganciando così l'argentino Etcheverry: 3-3 al momento il punteggio in questo parziale.

10:27

Debutto da urlo per Paolini: travolta la cinese Wei!

Debutto da urlo negli Australian Open femminili per Jasmine Paolini, che ha iniziato la sua avventura sul cemento di Melbourne travolgendo la cinese Wei (6-0, 6-4). Nel secondo turno la toscana affrontyerà la vincente della sfida tra la statunitense Townsend e la messicana Zarazua.

10:21

Musetti vince il derby: piegato in quattro set Arnaldi!

Vittoria di Musetti nel derby azzurro contro Arnaldi, valido per il primo turno degli Australian Open. Successo in quattro set per il toscano (7-6, 4-6, 7-6, 6-3), che ora aspetta il vincitore della sfida tra lo spagnolo Bautista e il canadese Shapovalov.

10:19

Sonego vola al secondo turno: battuto Wawrinka in quattro set

Esordio vittorioso per Lorenzo Sonego, che nel primo turno degli Australian Open ha superato lo svizzero Wawrinka in quattro set (6-4, 5-7, 7-5, 7-5). Nel prossimo turno il torinese sfiderà il vincente della sfida tra l russo Rublev e il brasiliano Fonseca.

10:14

Break di Etcheverry in avvio di terzo set: Cobolli insegue

Momento difficile per Cobolli nel match contro Etcheverry: dopo aver vinto il primo set al tie-break e perso il secondo (3-6), l'azzurro ha ceduto il servizio all'argentino nel primo game del terzo parziale (0-1).

10:13

Paolini resta avanti di un break su Wei: 4-3 nel secondo set

Jasmine Paolini sempre avanti di un break nel secondo set della sfida contro la cinese Wei: 4-3 per l'azzurra, che ha dominato il primo parziale (6-0).

10:08

Cobolli riagganciato: il secondo set è di Etcheverry(3-6)

Dopo aver vinto il primo parziale al tie-break Cobolli cede il secondo (3-6) e viene riagganciato dall'argentino Etcheverry nel match valido per il primo turno degli Australian Open.

10:06

Paolini trova il break: 3-2 su Wei nel secondo set

Nel quinto game del secondo set Jasmine Paolini trova il break: dopo aver dominato il primo parziale, la toscana è ora avanti 3-2 sulla cinese Wei.

10:02

Paolini-Wei, 2-2 nel secondo set: si resta 'on serve'

Nessun break finora nel secondo set della sfida tra Paolini e Wei: si resta 'on serve' (2-2) in questo parziale, dopo che l'azzurra ha dominato il primo (6-0).

9:56

Paolini tiene il servizio e riaggancia Wei: 1-1 nel secondo set

Paolini tiene il servizio ai vantaggi e, dopo aver dominato il primo set (6-0), riaggancia la cinese Weri (1-1) nel secondo parziale della sfida valida per il primo turno degli Australian Open femminili.

9:54

Break di Etcheverry: Cobolli insegue nel secondo set (2-4)

Dopo aver vinto il primo set al tie-break, Cobolli insegue nel secondo set della sfida contro Ectheverry, valida per il primo turno degli Australian Open: break dell'argentino che è ora avanti 4-2 sull'azzurro.

9:46

Wei muove il punteggio: 1-0 su Paolini nel secondo set

Dopo aver perso nettamente il primo set (0-6) la cinese Wei tiene il servizio in avvio di secondo set e conquista il suo primo game (1-0) nella sfida contro Jasmine Paolini valida per il primo turno degli Australian Open femminili.

9:41

Paolini scatenata: 6-0 nel primo set contro Wei!

Jasmine Paolini scatenata: l'azzurra, numero 4 del mondo, non ha lasciato nemmeno un game (6-0) alla cinese Wei nel primo set (durato 30') del match valido per il primo turno degli Australian Open femminili.

9:34

Musetti vince il quarto set con Arnaldi: ora è avanti 2-1 nel derby

Sorride a Musetti il tie-break del quarto set nel derby contro Arnaldi valido per il primo turno degli Australian Open: sul cemento di Melbourne il toscano è ora avanti 2-1 dopo essersi imposto nel tie-break del primo (7-4) e del terzo parziale (7-5), mentre il ligure si è aggiudicato il secondo con il punteggio di 6-4.

9:29

Ancora break per Paolini: 3-0 su Wei nel primo set

Ancora un break per Jasmine Paolini, partita forte nel match di primo turno degli Australian Open femminili contro la cinese Wei: 3-0 per l'azzurra il risultato in questo avvio di partita,

9:27

Cobolli vince il primo set contro Etcheverry: l'azzurro la spunta al tie-break

Tiratissimo il primo set della sfida tra Cobolli e l'argentino Etcheverry: ad aggiudicarselo è stato l'azzurro che l'ha spuntata al termine di un tie-break molto equilibrato (10-8).

9:25

Sonego vince il terzo set con Wawrinka: è avanti 2-1

In campo anche Sonego contro lo svizzero Wawrinka: dopo aver vinto il primo set (6-4) e perso il secondo (5-7), il torinese si è riportato avanti conquistando il terzo parziale (7-5).

9:20

Paolini annulla una palla break: 2-0 contro Wei nel primo set

Palla break annullata da Paolini che poi conquista il secondo game del match contro la cinese Wei, proveniente dalle qualificazioni: 2-0 per l'azzurra il punteggio nel primo set.

9:15

Subito un break per Paolini: parte bene l'azzurra

Subito un break per Jasmine Paolini, che parte forte nel match di primo turno degli Australian Open contro la cinese Wei.

9:12

Paolini debutta contro Wei: inizia il match

Via al match di Jasmine Paolini contro la cinese Sijia Wei sul cemento della 'Margaret Court Arena': esordio in questi Australian Open per l'azzurra numero 4 del mondo.

9:09

Musetti e Arnaldi: avvio di derby equilibrato

Avvio di derby equilibrato tra Musetti e Arnaldi: il primo set è stato vinto dal toscano al tie-break, il secondo se l'è invece aggiudicato il ligure (6-4).

8:58

Australian Open, Berrettini batte Norrie

Melbourne (Australia)