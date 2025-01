Bertolucci attacca Jarry sulla stretta di mano con Sinner: "Non capisco, che c'entra lui?"

Una chiacchierata tra amici, con questa idea nasce il podcast "La telefonata" di Paolo Bertolucci e Adriano Panatta . Ad ogni puntata le due leggende del tennis italiano affrontano in pochi minuti i temi più caldi del momento. Impossibile, quindi, non parlare dell' esordio vincente di Sinner agli Australian Open contro Jarry e, soprattutto, della stretta di mano finale tra i due.

Bertolucci attacca Jarry e difende Sinner

È nata la polemica: dopo il match perso contro Jannik Jarry ha quasi snobbato a rete il numero uno, concedendogli un saluto velocissimo che ha fatto molto discutere. "Mi sarebbe piaciuto lo stesso supporto che ha ricevuto lui quando è successo a me", ha dichiarato il tennista cileno, carico di veleno. Sul tema si è espresso Bertolucci nel suo podcast: "Jarry ha salutato male Sinner perché dice che lui è stato squalificato un anno e la sua positività è stata trattata diversamente da quella di Jannik. Sinceramente non so come è andata, non capisco perché deve stringere la mano con sufficienza a Sinner. Cosa c'entra Sinner se lui ha subito un'"ingiustizia", non è certo colpa di Jannik".