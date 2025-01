Panatta si sfoga su Sinner: “Una noia mortale!”. Poi attacca Musetti: “Un fastidio, sono incazz... nero”

Adriano Panatta non le manda a dire. Mai. Nel corso della telefonata quotidiana con il suo amico e collega Paolo Bertolucci (podcast disponibile su Spotify) l'ex stella del tennis italiano ha commentato in modo brutale la facile vittoria di Sinner contro Giron: "Diciamolo, è stata una partita totalmente inutile tanto che a un certo punto ho girato sul curling per divertirmi di più. E' stato un match di una noia mortale, mai in discussione. L'avversario di Jannik ha perso da quando stava nello spogliatoio, anzi ha perso da quando è nato per la verità. Come fa a battere Sinner, dai... Giocano due sport diversi, questo sono partite assolutamente inutili!". Panatta ha poi chiarito il suo pensiero: "Secondo me Sinner ha incorporato dentro la sua mente l'intelligenza artificiale per cui quando arriva la palla dell'avversario, entra in modalità automatica e infila sempre il colpo giusto. Lui non fa mai una cazzata, anzi ne fa una a torneo. Questa cosa l'ha sviluppata con l'allenamento e secondo me ha fatto un milione di cesti tanto che ormai i suoi colpi gli vengono in automatico", ha concluso.