Sonego, l’unico tennista che spopola su Spotify: record incredibile. "Vado a Sanremo solo se..."

Lorenzo Sonego vince sui campi da tennis e non soltanto: il 29enne torinese, fresco di qualificazione ai quarti di finale degli Australian Open grazie al successo sul talento statunitense Learner Tien (6-3, 6-2, 3-6, 6-1 il punteggio in 2 ore e 23 minuti), sta facendo numeri impressionati anche su Spotify.

Sonego tennista e cantante

Sonego infatti, nel 2021, ha pubblicato il brano musicale "Un solo secondo", che in questi giorni ha ampiamente superato un milione e 500mila streams, come non era mai accaduto a un tennista di alto livello. Il pezzo è stato realizzato in collaborazione con AlterEdo (nome d’arte di Edoardo Pepe), classe 1996, cantautore indie e rap, palermitano di nascita, ma torinese d'adozione.

Sonego e Sanremo

“Andrò a Sanremo solo quando mi chiameranno per cantare…”, le parole di Sonego ai giornalisti, in tono scherzoso, dopo la vittoria su Tien. Lo scorso anno Sinner è stato vanamente corteggiato come ospite della kermesse canora e in passato, molto spesso, atleti di primo livello sono saliti sul palco dell'Ariston: quasi mai però nelle vesti di cantanti (si ricorda il campione del mondo di motociclismo, Marco Lucchinelli, nel 1982), ma in genere per raccontare le proprie gesta di sportivi o, addirittura, per condurre, come accaduto a Zlatan Ibrahimovic. Sonego però, oltre che tennista, si sente ormai anche cantante.