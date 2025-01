Shelton attacca in conferenza prima di Sinner: “Ha ragione Djokovic, scioccato da come ci trattano!”

La denuncia di Shelton: "Irrispettosi verso di me"

Shelton parla poi di un paio di occasioni in cui nelle interviste post partita sono stati poco carini nei suoi confronti: "Nell’intervista post partita a me - continua l'americano - ci sono stati dei commenti irrispettosi fatti nei miei congronti da due ragazzi diversi: 'Monfils è abbastanza grande da essere tuo padre, forse è tuo padre'. Oppure oggi in campo, 'Ehi Ben, come ci si sente a pensare che non importa contro chi giochi nella prossima partita, tanto nessuno farà il tifo per te'. Voglio dire, può anche essere vero, ma penso sia un commento irrispettoso da parte di una persona che non ho mai incontrato nella mia vita, e penso che i commentatori dovrebbero aiutarci a far crescere il nostro sport, e aiutare questi atleti che hanno appena vinto partite su un grande palcoscenico, a godersi uno dei momenti più importanti per loro, e ho la sensazione che ci sia stata molta negatività e penso che sia qualcosa che deve cambiare". Una denuncia che rischia di aprire un polverone sugli Australian Open: bisogna vedere se qualche altro giocatore esprimerà il suo malcontento. Ora però Shelton vuole concentrarsi solo sulla sfida con Sinner.