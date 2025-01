Bolelli e Vavassori diretta finale doppio Australian Open: segui la sfida di tennis oggi

MELBOURNE (AUSTRALIA) - In attesa della sfida per il titolo e tra Jannik Sinner e Alexanxder Zverev in singolare, l'Italia del tennis fa il tifo per Simone Bolelli e Andrea Vavassori che oggi (25 gennaio)affrontano il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten nella finale di doppio maschile degli Australian Open, primo Slam della stagione. Segui la diretta .

12:19

Solo vittorie nel 2025 per Bolelli e Vavassori

Un inizio di 2025 da favola per la coppia formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che in doppio hanno finora sempre vinto nel nuovo anno: prima il titolo conquistato nell'Atp 250 di Adelaide, poi il percorso netto agli Australian Open fino alla finale in programma tra poco contro Heliovaara e Patten, in cui cercheranno di conquistare il primo Slam della stagione.

12:11

Il cammino della coppia azzurra fino alla finale

Teste di serie numero tre del tabellone, Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono arrivati alla finale degli Australian Open lasciando per strada un solo set, quello perso nella semifinale vinta contro lo svedese Goransson e l'olandese Verbeek. Battuti invece tutti in due set nei turni precedenti i tedeschi Frantzen e Jebens, la coppia formata dall'azzurro Darderi e dal colombiano Hidalgo, gli spagnoli Martinez e Munar e i portoghesi Borges e Cabral.

12:04

Terza finale Slam in carriera per Bolelli e Vavassori

Terzo tentativo di conquistare uno Slam per la coppa formata da Bolelli e Vavassori, che insieme hanno già sfiorato il titolo lo scorso anno proprio sul cemento degli Australian Open (battuti in due set da Rohan Bopanna e Matthew Ebden) e poi sulla terra rossa del Roland Garros (sconfitti in due set dal salvadoregno Marcelo Areevalo e dal croato Mate Pavic).

11:57

Australian Open, Bolelli già campione nel 2015 con Fognini

Alla sua seconda finale di fila agli Australian Open in coppia con Andrea Vavassori, Simone Bolelli ha già trionfato in doppio a Melbourne nel 2015, quando conquistò il titolo Slam superando insieme a Fabio Fognini i francesi Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert (6-4, 6-4).

11:51

Heliovaara e Patten già battuti di recente dagli azzurri

Heliovaara e Patten, campioni in carica di Wimbledon e avversari oggi di Bolelli e Vavassori nella finale degli Australian Open, sono stati già battuti dalla coppia azzurra l'anno scorso nella sfida per il titolo dell'Atp 500 di Pechino (4-6, 6-3, 10-5 il risultato).

11:46

Seconda finale di fila a Melbourne per Bolelli e Vavassori

Seconda finale consecutiva a Melbourne per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che l'anno scorso sono stati sconfitti nella sfida decisiva per il titolo degli Australian Open da Rohan Bopanna e Matthew Ebden (6-7, 5-7).

11:43

Australian Open: dove vedere la finale di doppio in tv e streaming

La finale del doppio maschile degli Australian Open che vedrò Bolelli e Vavassori sfidare Heliovaara e Patten sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, con diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW e Dazn.

