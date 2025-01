Sinner, la finale con Zverev agli Australian Open sarà in chiaro: ecco dove si vedrà

Dopo un lungo tira e molla e qualche fake news, ora è ufficiale: la sfida tra Sinner e Zverev , finale degli Australian Open, sarà trasmessa in chiaro . Al termine di una giornata intensa, Sky ha annunciato di aver concesso a Warner Bros. Discovery la trasmissione in chiaro della finale degli Australian Open sul canale NOVE . Ma non solo: Sky che è pronta a mettere a disposizione anche il proprio canale in chiaro, TV8 , per far vedere al pubblico italiano questa straordinaria sfida tra il numero uno del mondo, che difenderà il suo titolo, contro il tedesco numero due del mondo, a caccia del primo trionfo Slam. La sfida è in programma domenica 26 gennaio alla Rod Laver Arena a partire dalle ore 9:30 e la diretta sul NOVE inizierà alle 9 ,

Sinner contro Zverev in chiaro, cosa significa

Cosa significa tutto questo? Che ormai, e Sky lo ha ben chiaro, una partita di Sinner è come una partita di Champions o della Nazionale, se poi si tratta di una finale ancora di più. L'Italia è piena di bambini e bambine che sognano di essere come Jannik, molto più di un tennista, e dare a tutti la possibilità di vederlo è un segnale importante. A maggior ragione domenica mattina, quando sicuramente le persone si alzeranno per mettersi davanti alla tv, un po' come succedeva ai tempi di Tomba o Schumacher, tanto per fare un esempio. Quindi colazione sì, ma con un'importanza tale da essere paragonata a un prime time. E quindi, allora, poco ma sicuro: domenica tutti davanti alla tv per tifare Jannik. A casa, ma anche nei bar, nelle palestre e un po' ovunque. In chiaro, come è giusto che sia. Alessandro Araimo, a.d. WB Discovery Italia ha così chiosato: "Voglio ringraziare tutti i partner – Amazon, Dazn, Sky e Tim – che hanno collaborato affinchè il match di Sinner possa essere visto in chiaro e in diretta, sul Nove, dal maggior numero di persone”.