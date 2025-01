Djokovic e il messaggio che "snobba" Sinner: sui social tifosi indignati

Novak Djokovic continua a far discutere. Dopo essersi ritirato per infortunio agli Australian Open, aveva detto senza nascondersi di fare il tifo per Alexander Zverev. Un messaggio poco elegante nei confronti di Sinner, che però come al solito aveva risposto con classe: "Sono amici - aveva commentato - non ci trovo niente di cattivo". Dopo lo storico bis a Melbourne tutti hanno fatto i complimenti a Sinner, da Alcaraz a Nadal. Djokovic invece in una storia ha dedicato un messaggio a Zverev: "Sascha, continua a crederci amico mio, ce l'hai dentro di te". Soltanto in basso a destra si legge "Auguri Jannik!" con l'emoticon dell'applauso. La storia di Novak poi porta al post degli Australian Open che fa i complimenti a Zverev. Una scelta in controtendenza rispetto alla finale del femminile, quando il serbo in primo piano ha fatto i complimenti alla vincitrice Madison Keys, e sotto in basso aveva dedicato un pensiero alla sconfitta Aryna Sabalenka.