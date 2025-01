Bufera Djokovic: "Spero vinca Zverev". L'elegante risposta di Sinner stupisce tutti

Jannik Sinner è giunto all'ultimo atto della difesa del titolo conquistato lo scorso anno a Melbourne. Nella finale di domenica, che prenderà il via a partire dalle ore 9:30 italiane, il numero uno al mondo affronterà il secondo favorito del tabellone Alexander Zverev, a caccia del primo sigillo Slam della sua carriera. Se l'azzurro in semifinale ha avuto la meglio su Ben Shelton con il punteggio di 7-6(2) 6-2 6-2, il tedesco ha conquistato il passaggio del turno dopo il ritiro di Novak Djokovic, costretto a fermarsi a causa di uno strappo muscolare al termine del primo set. Il dieci volte campione di Melbourne ha ricevuto qualche fischio all'uscita dal campo da parte del pubblico, poi ripreso da Zverev nel post partita. In conferenza Djokovic ha poi spiegato la natura del suo problema fisico e affermato che farà il tifo per Zverev in finale. Una dichiarazione per la quale Sinner ha subito voluto mettere a tacere le critiche: "Novak tiferà per Zverev in finale? Nessun problema, sono grandi amici ed è normale che sia così".