Zverev, la foto che fa impazzire il web in aereo con Sinner: "Almeno stavolta…"

MELBOURNE (Australia) - Alexander Zverev avrebbe voluto viaggiare sull’aereo di ritorno insieme al trofeo degli Australian Open , e finalmente è riuscito nell’impresa. Ma a portarlo con sé è stato Jannik Sinner che ieri lo ha battuto nella finale dello Slam . Il caso ha voluto che il tennista tedesco abbia incrociato in aeroporto il numero uno del mondo, e che abbia preso lo stesso aereo per tornare in Europa. Una coincidenza clamorosa, che Zverev ha voluto immortalare con uno scatto poi pubblicato sul proprio profilo sociale.

Zverev, un’ironia da campione

Lo scatto di Alexander Zverev all’interno dell’aereo è diventato virale nel giro di pochissimo tempo: la foto immortala i due tennisti, seduti uno vicino all'altro, con il tedesco in primo piano, e Jannik Sinner accomodato sulla poltrona delle file posteriori. Il divertente commento che accompagna la foto mette in primo piano la sportività e l’ironia del tedesco: “Well, at least i'm ahead of him this time!”, ovvero “Beh, almeno questa volta sono davanti a lui!”. Il numero uno e il numero due del mondo stanno tornando a casa sullo stesso aereo, l’appuntamento è per la prossima sfida.