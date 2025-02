Kyrgios insiste sul doping: “Il tennis è impazzito”. Poi l'attacco insensato alla ex di Calafiori

Si avvicina sempre di più la sentenza sul caso Sinner , con l'udienza al Tas sul ricorso della Wada in programma i prossimi 16 e 17 aprile. La risoluzione del caso doping legato al numero uno del mondo vede tra gli spettatori più interessati Nick Kyrgios , che prosegue la sua crociata sui social attaccando duramente l'azzurro in ogni occasione possibile. Il tennista australiano si prepara a ripartire dagli Indian Wells, dopo un deludente Australian Open terminato al primo turno , ma intanto continua ad attaccare e commentare sui social.

Kyrgios duro sui social: "È assurdo"

Stavolta nel mirino di Kyrgios ci è finito Goncalo Oliveira, 29enne portoghese numero 194 del ranking, che è stato sospeso dall'ITIA per essere risultato positivo alla metanfetamina dopo un controllo. Il tennista, che non aveva nessuna esenzione terapeutica per la sostanza, ha deciso di non fare appello contro la decisione. Non poteva mancare il commento di Kyrgios, che sui social ha ricondiviso la notizia scrivendo: “Gli steroidi vanno bene, ma questo è assurdo. Il mondo del tennis sta impazzendo". Stavolta l'australiano non cita direttamente Sinner, ma appare evidente come si tratti dell'ennesima frecciata contro il numero uno del mondo.

Kyrgios, l'attacco insensato alla ex di Calafiori

Ma non solo tennis e doping, perché Kyrgios ha deciso di pontificare su tutti i temi. Così ha tirato fuori a sorpresa la famosa intervista dopo Juve-Bologna della scorsa stagione, quando la ex fidanzata di Calafiori Benedetta Boeme fece irruzione in diretta tv per baciarlo davanti alla giornalista di Dazn Giorgia Rossi. Kyrgios ha ripostato una storia in cui si insinua che lo avrebbe fatto “per marcare il territorio, perché la giornalista che stava intervistando Calafiori è attraente”. Kyrgios probabilmente ignora che tutto questo è successo molto tempo fa, e commenta: “Comportamento incredibile”. E non fa niente se le illazioni sono state già smentite dalla diretta interessata.