Zverev atterra a Buenos Aires con un volo da Roma: ma l'imprevisto lo fa infuriare

BUENOS AIRES (Argentina) - Rabbia e sarcasmo da parte di Alexander "Sascha" Zverev , rimasto vittima di un antipatico contrattempo in vista del torneo Atp 250 Argentina Open, in partenza oggi. Il tennista tedesco, numero 2 del mondo, all'arrivo a Buenos Aires con un volo da Roma si è ritrovato senza bagagli, e quindi senza racchette, dal momento che le sue valigie sono state spedite per sbaglio alle Maldive. È lo stesso Zverev a rivelare il disagio con un post sulle sue storie Instagram: "Qualcuno può spiegarmi come è possibile che io voli da Roma a Buenos Aires e che le mie valigie, invece di venire con me, vengano spedite alle Maldive? " . Poi, con amara ironia, conclude: "Immagino che le mie valigie abbiano già bisogno di una vacanza".

Zverev attende i bagagli

Le prime immagini che arrivano da Buenos Aires mostrano Zverev con uno zainetto e una racchetta, in attesa che gli vengano rispediti i suoi bagagli in Argentina. Il numero 2 del mondo comunque avrà qualche giorno per sperare di rivedere le sue cose in tempo, visto che il suo debutto nel torneo Atp Argentina Open è previsto non prima della sessione serale di mercoledì. Zverev è la testa di serie numero 1 del torneo, che vede il nostro Musetti come numero 3 del tabellone.