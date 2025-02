Incredibile Alcaraz, getta via la partita e perde a Doha: esce contro Lehecka!

DOHA (QATAR) - Clamorosa sorpresa all'Atp 500 di Doha, dove il grande favorito Carlos Alcaraz è stato eliminato ai quarti di finale, battuto in tre set (3-6, 6-3, 4-6) dal ceco Jiri Lehecka (n.25 Atp) , che in semifinale affronterà il vincitore della sfida tra Matteo Berrettini e Jack Draper .

Alcaraz eliminato a Doha: in semifinale va Lehecka

Una vittoria gettata via dallo spagnolo, che in precedenza aveva sconfitto il 36enne croato Marin Cilic (n. 192 Atp) in due set (6-4, 6-4) e poi il 21enne azzurro Luca Nardi (n.85 Atp) in tre set (6-1, 4-6, 6-3). Dopo aver perso il primo parziale i(3-6) infatti, Alcaraz è riuscito a rimettere in equilibrio il match (6-3) e nel terzo set aveva trovato un break potenzialmente decisivo al quinto game, portandosi così sul 4-3. Lehecka però non si è abbattuto e ha rimontato, strappando poi due volte il servizio alla prima testa di serie del torneo chiudendo sul 6-4.