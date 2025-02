Berrettini-Draper diretta Atp Doha: segui il match di oggi

20:04

Draper mantiene il turno di battuta: Berrettini avanti 5-4

Berrettini forza il colpo, ma non trova la misura. Doppio fallo di Draper. Il nastro questa volta tradisce Berrettini. L'italiano forza il dritto senza andare a segno. Draper mantiene il turno di battuta

20:01

Berrettini si porta sul 5-3

Berrettini va a segno con il dritto. Errore di misura da parte di Berrettini. L'italiano carica peso sul colpo, Draper non riesce a tenere lo scambio. Ace di Berrettini. Ancora un servizio vincente dell'italiano che si porta a casa l'ottavo game: Berrettini consolida il break di vantaggio

19:57

Berrettini piazza il break nel settimo gioco: 4-3

L'errore di Draper porta avanti Berrettini. Colpo eccellente dell'italiano che anticipa l'attacco e piazza un cross incrociato imprendibile. Draper sbaglia lo smash: tre palle break per l'italiano. E' fuori la risposta di Berrettini: ancora due palle break per l'azzurro. Berrettini sbaglia anche questa risposta. Momento decisivo del game. Berrettini piazza il break!

19:53

Berrettini alza il livello del proprio tennis: 3-3

Draper forza l'attacco e tira il proprio dritto incrociato sulla rete. L'errore di rovescio di Berrettini regala il punto all'avversario. Ace di Berrettini: sesto ace della partita per l'italiano. Un altro servizio vincente per Matteo Berrettini he fin qui ha messo dentro l'85% di prime di servizio. Serve & volley, Berrettini chiude il game a proprio vantaggio

19:49

Draper torna avanti: 3-2

Il primo punto è di Berrettini. L'italiano non controlla il rovescio, altro errore gratuito del tennista romano. Draper vince lo scambio scendendo a rete. Esce la risposta di Berrettini. Ace di Draper che conquista quattro punti consecutivi e si porta a casa il game

19:47

Berrettini si porta in parità: 2-2

Servizio e dritto per Berrettini che porta a casa il punto. Ancora un servizio vincente per l'italiano. Esce la risposta di Draper dopo la violenta battuta di Berrettini. Draper conquista il primo punto del game. Quinto ace di Berrettini che chiude il game. Ottimo gioco da parte del tennista italiano che si affida al servizio per portare a casa i punti.

19:42

Draper nuovamente avanti: 2-1

Berrettini conquista il primo punto. Servizio vincente di Draper. Il nastro favorisce l'italiano, Draper non arriva sulla pallina. Smash vincente del britannico. Altro servizio vincente di Draper. L'errore di Berrettini consegna il terzo game a Draper. Troppi errori di misura da parte del tennista italiano che fin qui non è riuscito quasi mai a entrare nello scambio.

19:39

Berrettini pareggia il conto: 1-1

Ace di Berrettini. Esce il dritto incrociato dell'italiano. Altro ace per Berrettini. Altro errore di misura di Matteo Berrettini. Nuovo servizio vincente a uscire di Berrettini sul quale Draper non riesce a rispondere. Ancora un errore di dritto per Berrettini: parità. Ennesimo errore di Berrettini, palla break per Draper. Servizio vincente dell'italiano: parità. Il britannico infila Berrettini con un dritto profondo: altra palla break. Altro ace per Berrettini:parità. Secondo ace consecutivo per l'italiano. Esce la risposta di Draper, Berrettini vince il secondo game del primo set.

19:32

Draper si porta subito avanti: 1-0

Jack Draper al servizio. Il primo punto è del britannico. L'errore di misura di Draper regala il punto a Berrettini. Ace di Draper. Non va a segno l'attacco dell'italiano: il dritto termina sul nastro. Altro ace del britannico che chiude il game a proprio vantaggio

19:25

Ovazione per Berrettini all'ingresso in campo

I due tennisti hanno fatto il loro ingresso sul Centrale di Doha, con il tennista italiano che è stato accolto dagli spettatori con una vera e propria ovazione. Ora inizia il breve riscaldamento. Berrettini ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere

19:20

Il bilancio tra i due tennisti

Matteo Berrettini e Jack Draper si sono affrontati in una sola occasione nella finale del torneo di Stoccarda nella quale si è imposto il tennista britannico con il punteggio di 3-6, 7-6, 6-4

19:15

Berrettini-Draper, chi vince trova Lehecka

Il vincente della sfida tra Matteo Berrettini e Jack Draper troverà in semifinale il ceco Jiri Lehecka che ha battuto in tre set lo spagnolo Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-4. L'altra semifinale vedrà opposti Felix Auger-Aliassime contro Andrej Rublev

19:05

Berrettini-Draper: dove vedere il match in tv e in streaming

