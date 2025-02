Berrettini-Djokovic diretta Atp Doha: segui il match di oggi

Subito un grande match al via dell' Atp 500 di Doha , con la sfida al debutto tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic . Il tennista romano, protagonista di un inizio di stagione non proprio esaltante, si ritrova all'esordio contro il serbo, che si è fermato per qualche settimana dopo il ritiro in semifinale degli Australian Open. Sarà subito spettacolo in Qatar: segui la diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

15:30

Bertolucci attacca Berrettini e gli italiani sul caso Sinner

L'ex tennista non ci sta e attacca i tennisti azzurri per il silenzio sul caso Sinner, squalificato per tre mesi: "Berrettini ha fatto una dichiarazione democristiana". LEGGI TUTTO

15:15

Berrettini reduce da due sconfitte

Non è iniziato nel migliore dei modi il 2025 di Berrettini, che arriva a Doha reduce da due sconfitte di fila: al secondo turno degli Australian Open contro Rune e subito al debutto a Rotterdam contro Griekspoor. Ora l'occasione per riscattarsi.

14:55

Berrettini, la scelta dell'ex preparatore di Sinner fa discutere

Continuano i dubbi sulla scelta di Matteo Berrettini di inserire nel suo team il preparatore Umberto Ferrara, coinvolto nel caso Clostebol che ha portato alla squalifica di Jannik Sinner per tre mesi. Berrettini non ci sta e replica duramente alle critiche. LEGGI QUI

14:40

Berrettini-Djokovic, come seguirla in tv e streaming

Ecco come seguire in diretta tv o streaming la sfida tra l'azzurro e il serbo. LEGGI TUTTO

14:25

Berrettini aspetta Khachanov-Medvedev

Stanno per arrivare sul Central Court Khachanov e Medvedev, impegnati subito in un derby russo al primo turno. Dopo questa sfida toccherà a Berrettini e Djokovic.

14:10

Berrettini e Djokovic tornano a sfidarsi dopo quattro anni

Berrettini e Djokovic tornano a sfidarsi dopo quattro anni dall'ultima volta. L'ultimo confronto tra i due è avvenuto ai quarti di finale degli Us Open 2021, terminato con la vittoria del serbo per 5-7, 6-2, 6-2, 6-3.

14:05

Berrettini-Djokovic, tutti i precedenti

Sono in totale quattro i precedenti tra Berrettini e Djokovic, con il serbo che ha sempre vinto contro il tennista romano. Tra queste sfide anche la finale di Wimbledon 2021.

14:00

Berrettini sfida Djokovic all'esordio a Doha

Sorteggio sfortunato per Matteo Berrettini, che si ritrova subito contro Novak Djokovic al debutto. La sfida inizierà non prima delle 15:30 sul Center Court del Khalifa International Tennis and Squash Complex.

Doha - Qatar