Berrettini-Djokovic oggi, Atp Doha: quando si gioca, orario e dove vederla in tv

Matteo Berrettini è pronto a sfidare Novak Djokovic nel primo turno del torneo Atp 500 di Doha . Dopo un inizio di 2025 senza grossi risultati, il tennista romano cerca la volta di questo avvio di stagione in Qatar, dove il sorteggio gli ha riservato un esordio sulla carta complicatissimo. Di fronte c'è il 24 volte campione Slam e semifinalista agli Australian Open, fermo per alcune settimane dopo lo Slam di Melbourne ma ora tornato ad allenarsi e a caccia del titolo numero 100.

Berrettini-Djokovic, quando si gioca

La sfida tra Berrettini e Djokovic, valida per il primo turno dell'Atp 500 di Doha, si disputerà martedì 18 febbraio sul Center Court del Khalifa International Tennis and Squash Complex non prima delle 15:30 italiane.

I precedenti tra Berrettini e Djokovic

Sono quattro i precedenti tra Berrettini e Djokovic, che si ritroveranno l'uno di fronte all'altro quasi quattro anni dopo l'ultima volta. Il serbo ha vinto tutti e quattro i confronti diretti, tra cui la finale di Wimbledon 2021 e l'ultima sfida andata in scena tra i due ai quarti di finale degli US Open dello stesso anno.

Dove vederla in tv

La sfida sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi.

Atp 500 Doha, il montepremi

PRIMO TURNO – € 20.860

SECONDO TURNO – € 39.119

QUARTI DI FINALE – € 73.281

SEMIFINALE – € 143.436

FINALISTA – € 269.141

VINCITORE – € 500.230