Come sta Jasmine Paolini? Arrivano le parole che tutti stavano aspettando dopo lo spavento a Dubai

Il tennis italiano, già segnato dalla squalifica (politica) per tre mesi inflitta dalla Wada a Sinner, può tirare un sospiro di sollievo: Jasmine Paolini sta per tornare. La tennista italiana, scesa al sesto posto nel ranking Wta e infortunatasi durante gli ottavi di finale del WTA 1000 di Dubai dove difendeva il titolo, ha postatao sulle proprie pagine social un messaggio rassicurante: “Ho preso qualche giorno di riposo e ho prestato attenzione al mio piede. Mi sento meglio! Sono tornata ad allenarmi e mi sento pronta per i prossimi tornei negli USA”, ha scritto la campionessa toscana uscita malconcia dalla sfida contro Sofia Kenin dopo una brutta caduta all’inizio del secondo set a Dubai.

La paura di Paolini dopo l'infortunio a Dubai

In un primo momento l'infortunio subito alla caviglia sembrava preoccupante con il volto della tennista azzurra molto sofferente. Paolini si era impuntata con il piede destro durante uno spostamento laterale crollando subito a terra sul cemento tenendosi la caviglia. I tentativi di continuare il match dopo il break con il fisioterapista si sono rivelati inutili con tanto di lacrime di sconforto: la vistosa fasciatura alla caviglia non le ha permesso di sfidare alla pari la sua avversaria uscita vincitrice (senza esultare per rispetto) per 6-4 6-0. Ovviamente le condizioni in miglioramento di Paolini sono un'ottima notizia anche per Sara Errani, compagna di doppio e grande amica di Jasmine.