Paolini shock, in lacrime per l’infortunio: eliminata a Dubai, quanti punti perde

Brutto colpo per Jasmine Paolini nel Wta 1000 di Dubai. La numero uno italiana, campionessa in carica nel torneo dell'emirato, è uscita di scena nel match del secondo turno contro la statunitense Sofia Kenin. Decisivo per la sua sconfitta è stato l'infortunio rimediato a inizio secondo set (il primo lo aveva perso per 6-4), quando a seguito di un rapido spostamento, si è procurata un infortunio alla caviglia destra, la cui entita sarà ora da chiarire. Paolini si è quindi accasciata a terra scoppiando in lacrime, restando in campo dolorante per diverso tempo. Successivamente, la sua caviglia è stata fasciata dal medico e ha provato a continuare.