Paolini a Dubai, la partita con Lys è un’odissea: polemiche per le continue interruzioni

Un match infinito quello tra Jasmine Paolini ed Eva Lys, valevole per il secondo turno al Wta 1000 di Dubai. L'incontro, iniziato poco dopo le ore 8, è stato interrotto più volte a causa della pioggia nell'emirato. Le giocatrici hanno fatto avanti e indietro dal campo alla panchina per un numero incalcolabile di volte e con il ritmo di pochi scambi, per via di un tempo più che mai incerto. Dopo quasi tre ore dal primo scambio, Paolini e Lys si sono ritrovate costrette ancora una volta ad attendere condizioni meteo più clementi. L'immagine della tennista toscana seduta sulla propria panchina, mentre aspetta la ripresa del gioco, ha fatto il giro del web, mentre in campo gli addetti tentavano di asciugare la superficie. L'ultima interruzione, ad appena due scambi dalla ripresa, è arrivata sul match point in favore di Paolini, avanti 6-2 6-5. Le due tenniste sono state costrette a rientrare negli spogliatoi, mentre la pioggia ha ricominciato a cadere sempre più insistentemente.