DUBAI (EMIRATI ARABI UNITI) - Esordio con vittoria per Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio al 'Duty Free Tennis Championships' (ATP 500 - montepremi 3.415.700 dollari) che si disputa sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. La coppia azzurra ha infatti superato il primo turno della competizione chiudendo solo all'ottavo match point la sfida contro il duo russo formato da Karen Khachanov e Andrey Rublev, sconfitti in rimonta con il punteggio di 5-7, 6-3, 16-14 dopo un'ora e 37' di partita. Di altissimo livello il rendimento al servizio di Bolelli e Vavassori, che hanno perso solo otto punti quando hanno messo in campo la prima.