Bolelli e Vavassori vincono anche il torneo di Rotterdam: secondo trionfo stagionale

Un inizio di stagione impressionante per la coppia formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori , che a Rotterdam ottengono il secondo trionfo dell'anno. I due azzurri hanno partecipato a tre tornei di doppio nel 2025: vittoria ad Adelaide , finale persa dopo una battaglia di tre set agli Australian Open e successo nell'Atp 500 olandese, per un totale di 13 vittorie e una sola sconfitta. Molto combattuta la finale contro Gille e Zielinski , nonostate un primo set dominato da Bolelli e Vavassori (6-2), con quest'ultimo che sta alzando sempre di più il livello delle sue prestazioni sia in singolare sia in doppio.

Bolelli e Vavassori, vittoria al super tiebreak

Decisamente più equilibrato il secondo set, quando Gille e Zielinski cambiano marcia, soprattutto il polacco che trascina la partita al super tiebreak con la vittoria del decimo game (4-6). Ma nell'atto finale Bolelli e Vavassori non si scoraggiano, non perdono neanche un mini-break e trionfano con il punteggio di 10-6. Successo sofferto ma meritatissimo per la coppia azzurra, che aveva avuto anche lo svantaggio di dover giocare la finale di Rotterdam appena 12 ore dopo la fine della semifinale, mentre gli avversari hanno avuto il doppio del tempo per riposare. Vavassori non aveva nascosto il suo fastidio: “Purtroppo sono orari senza senso: ci sono state tre ore di buco tra le due semifinali di singolare, lo spazio per mettere dentro un doppio c’era. Finire così tardi per poi rigiocare presto il giorno dopo non ha molto senso”. In ogni caso ciò che conta ora per Bolelli e Vavassori è che abbiano vinto un altro torneo e si siano confermati come due tra i migliori doppisti al mondo.