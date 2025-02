Berrettini-O’Connell diretta Atp Dubai: segui il match di oggi

Matteo Berrettini torna in campo all'Atp 500 di Dubai. Dopo il debutto positivo contro Monfils (battuto in due set 7-5, 6-4), il tennista romano sfida l'australiano Christopher O’Connell nel secondo turno del torneo. Berrettini vuole continuare a sognare: "Sono felice perché sono in salute, sto bene", le sue parole dopo il match di ieri. Segui la sfida in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.