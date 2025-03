Bertolucci durissimo con Berrettini dopo il ko con Tsitsipas: "Non è pensabile questo"

Berrettini ha perso con Tsitsipas 6-3 6-3 in un'ora e otto minuti a Indian Wells, altro che rivincita di Dubai. Una sconfitta dura da digerire, come duro è stato il commento di Bertolucci: “Lui all’inizio non è che sia andato fuori giri - l'analisi a Sky Sport dell'ex campione di tennis italiano - non è che abbia esagerato con le spinte. Sono proprio arrivati degli errori, e con quegli errori si è creato un sacco di problemi in testa che non è mai riuscito a risolvere. Un giocatore che arriva davanti alla rete per tre volte, e invece di fare una volée abbastanza comoda per un giocatore di questo livello si affida a una timorosa stop and volley, che poi tanto stop non era, escono delle vie di mezzo e poi tutte le volte perde il punto, e questo non è possibile, non è pensabile".