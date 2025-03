Berrettini-Tsitsipas diretta Atp Indian Wells: segui il match di oggi

Grande attesa per il ritorno in campo di Matteo Berrettini al Masters 1000 Atp di Indian Wells in California. Dopo aver eliminato O'Connell al debutto , il ventottenne romano ritrova sulla sua strada Stefanos Tsitsipas , che meno di due settimane fa lo ha eliminato ai quarti di finale a Dubai . Stavolta il match è valido per il terzo turno ed in palio ci sono gli ottavi di finale con il vincente della sfida tra il francese Ugo Humbert ed il danese Holger Rune. Segui il racconto della partita e tutti gli aggiornamenti LIVE...

21:13

Tsitsipas tiene con autorità il servizio

Inizia con autorità il match Tsitsipas, che vince il game inaugurale tenendo il servizio e lasciando a Berrettini un solo quindici, peraltro frutto di un bel rovescio lungolinea dell'italiano.

21:09

Berrettini-Tsitsipas: si inizia!

Prende il via il match valevole per il terzo turno di Indian Wells, serve per primo Tsitsipas.

21:08

Giocatori in campo per il riscaldamento

In leggero ritardo sul programma e accolti dall'ovazione del pubblico, fanno il loro ingresso in campo Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas. Dopo le fasi di riscaldamento il via al match!

20:54

Inizio previsto per le 21, come seguire il match in tv

Con Iga Swiatek, che ha liquidato Dayana Yastremska in poco più di un'ora, Stadio 1 libero in anticipo per la sfida tra Berrettini e Tsitsipas, che dovrebbe prendere regolarmente il via attorno alle 21. Ecco come seguirla in tv

20:45

Debutto ok per Matteo e Stefanos

Vittorie convincenti al debutto a Indian Wells per Berrettini e Tsitsipas, che hanno risolto i rispettivi incontri in due set. Matteo ha superato O'Connell con il punteggio di 6-2 7-6(2), mentre Stefanos si è sbarazzato di Seyboth Wild per 6-2 6-4.

20:38

Buon momento di forma per entrambi

La sfida tra Berrettini e Tsitsipas vede i due in un buon momento di forma: il romano è reduce dai quarti di Doha e Dubai e ha mostrato segnali incoraggianti a livello psicofisico, l'ateniese si è lasciato alle spalle mesi bui e proprio con il successo a Dubai e rientrato in Top-10 nel Ranking Atp.

20:34

Undicesima sfida tra Berrettini e Tsitsipas

Sarà l'undicesima volta che Berrettini e Tsitsipas incroceranno le racchette e i precedenti parlano a favore del greco, uscito sconfitto solalmente in due occasioni, l'ultima sulla terra di Gstaad nella scorsa stagione. Solamente dieci giorni fa invece il successo più recente dell'ateniese, che ha eliminato Matteo ai quarti di Dubai.

20:30

Berrettini-Tsitsipas, in palio gli ottavi di Indian Wells

Nello Stadio 1 dell'Indian Wells Tennis Garden sono pronti a scendere in campo Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas per il terzo turno del Masters 1000 californiano: in palio la qualificazione agli ottavi di finale.

Indian Wells Tennis Garden - Stadio 1