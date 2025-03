Berrettini-Tsitsipas, Masters 1000 Indian Wells: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

A pochi giorni dalla sconfitta rimediata in occasione dei quarti di finale dell'Atp 500 di Dubai , Matteo Berrettini troverà ancora una volta sulla sua strada Stefanos Tsitsipas . Al debutto nel Masters 1000 di Indian Wells , il romano, testa di serie numero 28 del tabellone, si è imposto su Christopher O'Connell con il punteggio di 6-2 7-6(2), mentre il greco, numero 8 del seeding, ha avuto la meglio su Thiago Seyboth Wild per 6-2 6-4 . In palio c'è un posto negli ottavi di finale del torneo della California.

Berrettini-Tsitsipas, quando si gioca il match

La sfida tra Berrettini e Tsitsipas, valida per il terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells, si disputerà domenica 9 marzo con campo e orario ancora da definire.

I precedenti tra Berrettini e Tsitsipas

Dove vederla in tv

Berrettini ha perso cinque dei sei confronti diretti disputati contro Tsitsipas. Il romano si è imposto solamente nella semifinale di Gstaad del 2024, sulla terra rossa, e ha perso invece l'ultima sfida andata in scena qualche giorno fa ai quarti di finale dell'Atp 500 di Dubai.

La sfida sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi.

Masters 1000 Indian Wells, il montepremi

PRIMO TURNO – € 24.412

SECONDO TURNO – € 36.221

TERZO TURNO – € 62.052

OTTAVI DI FINALE – € 106.065

QUARTI DI FINALE – € 194.333

SEMIFINALE – € 341.381

FINALISTA – € 614.505