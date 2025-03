L’allenatore di Sinner a lezione da un ex fuoriclasse del calcio: "Imparare dai migliori"

Un incontro speciale per Simone Vagnozzi . Di quelli che, anche per chi gira il mondo visitando i più grandi palcoscenici dello sport, non capitano tutti i giorni. Il coach di Jannik Sinner ha infatti incontrato Roberto Baggio . A testimoniarlo è stato proprio lo stesso allenatore, che su Instagram ha pubblicato una loro foto insieme, mentre chiacchierano seduti a un tavolo. "Grazie - ha scritto Vagnozzi -. Ascoltare e imparare dai migliori".

Sinner: la situazione

Jannik Sinner ha cominciato la preparazione fisica per tornare al meglio dopo la squalifica, che cadrà a inizio maggio e lo vedrà tornare in campo per gli Internazionali BNL d'Italia a Roma. Per lui, dopo la conquista degli Australian Open, un 2025 dove andrà a caccia di quei due Slam, il Roland Garros e Wimbledon, che ancora gli mancano. Poi, a fine anno, la separazione da coach Darren Cahill. Secondo Paolo Bertolucci, però, Sinner ha già scelto al 90% il nuovo coach che affiancherà Vagnozzi.