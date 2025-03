Bertolucci sorprende tutti: "Sinner ha scelto il prossimo coach". Panatta svela: "Per me sarà..."

Il prossimo allenatore di Jannik Sinner ? Già scelto "Al 90%". Parola d i Paolo Bertolucci , che di questo ha parlato durante il podcast 'La Telefonata' con Adriano Panatta . "Al 90% ha scelto chi sarà il prossimo coach che affiancherà Simone Vagnozzi, al posto di Darren Cahill ", ha detto l'ex tennista italiano, ora opinionista a Sky Sport. Come svelato durante gli Australian Open, infatti, Darren Cahill lascerà il suo posto al termine del 2025 , motivo per il quale Sinner avrà la necessità di cercare un nuovo nome da affiancare a Simone Vagnozzi per il prossimo anno.

Sinner, l'identikit del prossimo coach

Panatta ha cercato di indovinare il nome con una serie di domande a Bertolucci: "Corrado Barazzutti. Sto dicendo a caso, non lo so - ha detto, prima di proseguire -. È italiano? No. È americano? No. È europeo? Sì, però basta", ha replicato Bertolucci. Panatta ha quindi aggiunto: "Aspetta, non è finita. Non devi dire il nome, è un gioco così almeno diventa un po' interessante. È stato tra i primi 10 in qualche momento della sua carriera?". Bertolucci ha risposto: "Penso di sì, o almeno molto vicino". Ultima domanda di Panatta: "È scandinavo?". Bertolucci ha tagliato corto: "Non te lo dico, altrimenti sarebbe troppo facile". Rimane quindi un'incognità il nome del prossimo coach di Jannik Sinner.