Paolini diretta Wta Miami: segui la sfida con Sramkova

MIAMI (STATI UNITI) - È il giorno del debutto di Jasmine Paolini al Wta Miami, Masters 1000 in corso sul cemento del Butch Buchholz Stadium, in Florida. La 28enne azzurra, n.7 del mondo e sesta testa di serie del tabellone, sfida al secondo turno la slovacca Rebecca Sramkova, n.37 del ranking che, nel primo turno, ha avuto la meglio su Lucrezia Stefanini in tre set: chi vince si gioca l'accesso agli ottavi di finale contro la vincente del confronto tra la tunisina Ons Jabeur e la ceca Katerina Siniakova. Segui il match in diretta.