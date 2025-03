Paolini, la cruda ammissione in conferenza stampa: "Un disastro, oggi è stata dura"

Una vittoria in tre set, dopo un match a tratti sofferto. Jasmine Paolini supera la statunitense Iva Jovic nell'esordio al Wta 1000 di Indian Wells, avanzando ai sedicesimi dove troverà la rumena Jaqueline Cristian. C'era preoccupazione per le condizioni fisiche della numero uno italiana, che in conferenza stampa ha dato chiarimenti sulla sua forma. "La caviglia è a posto, è meglio tenere la cavigliera qui e a Miami, per precauzione", le sue parole. Momenti di incertezza per lei anche in campo, quando nel secondo set è andata in difficoltà, cedendo il parziale per 6-1 prima di chiudere il set decisivo con lo score di 6-3. Dopo l'incontro, Paolini ha spiegato le sensazioni provate in quel passaggio a vuoto.