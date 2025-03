Incubo Paolini, la frase urlata al suo allenatore durante la semifinale con Sabalenka: "Almeno proviamo a..."

Una partita a senso unico, come era facilmente prevedibile: Aryna Sabalenka schianta Jasmine Paolini con un doppio 6-2 al termine di una semifinale a senso unico. A Miami l'azzurra ha provato qualsiasi cosa per opporsi all'uragano bielorusso ma non c'è stato verso: troppo potente la tigre Aryna che, semplicemente, pratica un altro sport. A Jasmine quantomeno il merito di averci sempre creduto fino alla fine. Resta il rammarico per essere finiti dallo stesso lato della numero uno al mondo prima della finale ma su questo c'era davvero poco da fare.