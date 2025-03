Paolini-Sabalenka diretta Wta Miami: segui la semifinale

20:40

Paolini 4-2 con un grande colpo

Paolini non molla, è 4-2. Jasmine si mette in luce con un recupero su palla corta della Sabalenka molto complicato che gestisce con un lob di rovescio meraviglioso: la bielorussa scaglia la racchetta per terra per la frustrazione e poi batte le mani all'azzurra.

20:33

4-1 Sabalenka su Paolini

Con una smorzata davvero deliziosa Sabalenka si porta sul 4-1. Si fa dura per Paolini ora.

20:31

Break Sabalenka: Paolini sotto 3-1

Il quarto game è il più lungo di tutti, combattuto e tirato sul servizio di Paolini. Sabalenka micidiale in risposta, quando scarica il dritto fa male. Belle anche un paio di uscite di rovescio lungo linea. Alla fine la bielorussa si prende il break ai vantaggi.

20:23

Sabalenka sul 2-1

Equilibrio, turno vincente per Sabalenka che come al solito al servizio è formidabile.

20:21

Paolini risponde: 1-1

Ottimo turno in battuta, Paolini sfodera già un grande tennis, Sabalenka in difficoltà: 1-1.

20:16

Sabalenka annulla una palla break: 1-0

Brava Paolini, parte subito forte e costringe Sabalenka ad annullare una palla break prima di prendersi il game.

20:02

Tenniste in campo, tra poco si parte

Paolini e Sabalenka entrano in campo per il riscaldamento, tra poco inizia la semifinale.

19:56

Paolini e Sabalenka verso la finale

Paolini e Sabalenka, sola una in finale. Il verdetto della semifinale ci dirà chi delle due raggiungerà l'ultimo atto contro la vincente dell'altro match, Pegula-Eala.

19:45

Le parole di Paolini prima della semifinale

Le parole di Paolini sulla semifinale: "Spero di giocare bene ma soprattutto di divertirmi ancora in campo perché per me questo conta molto, incide sulla mia prestazione. Aryna è ovviamente una grande giocatrice, ma siamo in semifinale e non puoi aspettarti nulla di diverso. Vedremo come andrà, di certo mi sento fortunata a poter essere parte di incontri come questo".

19:31

A che ora gioca Paolini

La partita di Paolini contro Sabalenka è in programma alle 20 italiane.

19:25

I precedenti tra Paolini e Sabalenka

Sarà la sesta sfida tra Paolini e Sabalenka. Il bilancio è in favore della bierolussa, che conduce per tre vittorie a due sull'italiana.

Miami