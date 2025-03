Djokovic diretta Atp Miami: segui la semifinale con Dimitrov

MIAMI (STATI UNITI) - Cresce l'attesa per la prima semifinale dell' Atp Miami , Masters 1000 statunitense in corso sul cemento dell' Hard Rock Stadium , in Florida . L'eterno Novak Djokovic , quinto giocatore del mondo e quarta testa di serie del tabellone, sfida il bulgaro Grigor Dimitrov , 15° del ranking e 14° favorito del seeding: in palio all'accesso alla finalissima del torneo. Segui la partita in diretta .

19:50

Djokovic da leggenda, l'incredibile record centrato a Miami: mai nessuno come lui nella storia!

Il tennista serbo batte lo statunitense Korda e accede alle semifinali del torneo Atp Masters 1000 della Florida: LEGGI TUTTO.

19:40

Djokovic-Dimitrov, i precedenti

Quello odierno a Miami è il 14° confronto diretto tra Novak e Grigor: Djokovic è avanti 12-1 nei precedenti. L'ultima e unica affermazione del bulgaro risale al secondo turno del Masters 1000 di Madrid nel 2013 dove si impose con il punteggio di 7-6 (6), 6-7 (8), 6-3.

19:30

Atp Miami, Djokovic-Dimitrov in tv e streaming

La sfida tra Novak Djokovic e Grigor Dimitrov, semifinale dell'Atp 1000 di Miami, si disputerà oggi (venerdì 28 marzo) all'Hard Rock Stadium non prima delle 20 ora italiana. Il match sarà trasmsso in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming su Now e Sky Go.

Hard Rock Stadium, Miami