Djokovic aspetta l'amico Dimitrov e si infuria con Miami. Ma è bufera per una multa

È il destino dei grandi campioni, se poi si è una leggenda nello sport ancora peggio. Tutto quello che fa Nole Djokovic è notizia : va in semifinale a Miami, a 37 anni, e ovviamente i titoli sono per lui. Ma gli viene anche commissionata una multa per una sua proprietà e la stampa serba impazzisce.

Djokovic ultime news, il motivo della multa

Partiamo proprio da qui. Si legge sui siti serbi: "Come riporta "Marbella 24 Horas", il 13 febbraio Novak è stato multato per la seconda volta di 5.000 euro. Si afferma che Djokovic dovrà presentare la documentazione necessaria o eliminare alcune delle modifiche apportate alla sua casa. Il consiglio comunale di Marbella è in causa contro Djokovic dal febbraio 2024, dopo che quest'ultimo avrebbe eseguito lavori di ristrutturazione senza permesso alla fine del 2022". Come andrà a fine? Novità sono attese nelle prossime settimane.

Djokovic aspetta Dimitrov e si infuria con Miami

Intanto, però, Nole si è infuriato con gli organizzatori del torneo di Miami per il rinvio della partita, poi vinta, con Korda. Dice il "Telegraf" serbo: "Djokovic attacca gli organizzatori". Il motivo? Ecco le parole del campione: "Rispetto alle altre partite ero un po' nervoso, anche perché ieri abbiamo aspettato tutto il giorno e ho lasciato il complesso a mezzanotte e mezza". Meglio, allora, pensare alla semifinale con Dimitrov: "Andiamo molto d'accordo, siamo buoni amici. Abbiamo giocato così tante volte in tutti i tornei e su tutte le superfici, lui è in forma, dovrò essere pronto per la partita più dura di sempre".