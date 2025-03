Che caos a Miami: Djokovic non scende in campo contro Korda, il motivo del flop

Bufera a Miami: non si è giocato il match tra Djokovic e Korda. In realtà a volte può succedere che slittino dei match, ma sui social molti tifosi, che aspettavano l'ex numero uno in campo, si sono infuriati con gli organizzatori del torneo. Ma cosa è successo? Gli incontri precedenti, sul campo centrale con 5 partite, sono durati più del previsto e quindi il quinto match, che era appunto quello di Nole, è stato posticipato ad oggi. Come ha comunicato ufficialmente l'Atp sul proprio sito "in conformità con le regole ATP che non consentono che una partita vada in campo dopo le 23:00, l'incontro tra Djokovic e Korda sarà ora il terzo incontro dalle 15:00 ora locale di Miami". Si scende in campo oggi (stasera in Italia) dopo Fils-Mensik e Sabalenka-Paolini in programma dalle 18. Con la speranza, stavolta, che tutto fili liscio.