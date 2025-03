Paolini-Sabalenka, semifinale Wta Miami: orario e dove vederla in tv

Jasmine Paolini affronta Aryna Sabalenka nella semifinale del Wta di Miami . La numero uno italiana continua a dare spettacolo in Florida, dove è riuscita ad avanzare fino al penultimo atto del torneo dopo un inizio di 2025 complicato. In seguito alla vittoria ai quarti contro la polacca Magda Linette , l'azzurra se la vedrà con la leader del ranking femminile, affrontata per l'ultima volta nelle scorse Wta Finals.

Paolini-Sabalenka: quando si gioca

Il match di Jasmine Paolini contro Aryna Sabalenka, valevole per la semifinale del Wta 1000 di Miami, si giocherà giovedì 27 marzo con orario ancora da definire.

Paolini-Sabalenka: i precedenti

Sabalenka è in vantaggio per 3-2 nei precedenti con Paolini. L'ultimo incontro risale alle Wta Finals di novembre 2024, quando la numero uno del mondo si era imposta in due set con il punteggio di 6-3 7-5.

Dove vedere Paolini-Sabalenka tv

La sfida di Jasmine Paolini contro Aryna Sabalenka verrà trasmessa in diretta sui canali di Sky Sport, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento, oltre che in streaming su Sky Go e Now.

Wta 1000 Miami: il montepremi

PRIMO TURNO – € 21.883

SECONDO TURNO – € 32.455

TERZO TURNO – € 55.648

QUARTO TURNO – € 94.943

QUARTI DI FINALE – € 173.956

SEMIFINALE – € 305.779

FINALISTA – € 549.844

VINCITRICE – € 1.034.717