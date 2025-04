Paolini, arriva la risposta di Furlan al post d'addio: "Come ti dico sempre..."

Jasmine Paolini cambierà coach dopo dieci anni. Nella giornata di lunedì, la numero uno italiana ha annunciato la separazione da Renzo Furlan, con il quale lavorava dal lontano 2015, quando aveva appena 19 anni. Nel messaggio pubblicato sui social, la tennista toscana non ha spiegato i motivi della decisione, mentre non sono mancate le parole di stima per l'ormai ex allenatore. "Renzo è stato una parte fondamentale della mia crescita, sia come giocatrice che come persona - si legge su Instagram -. Tutto quello che ho imparato da lui mi accompagnerà sempre e continuerà a guidarmi nel futuro, e resterà comunque una persona importante in questo nuovo capitolo". Poche ore dopo, sotto al post di Paolini è spuntata la risposta di Furlan.