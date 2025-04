Febbre Sinner, cosa succederà a Roma: ecco le tappe fondamentali verso il rientro

Mancano 12 giorni . Il countdown è partito, l’attesa sale. Sinner sta per tornare , e ci sono alcune date da segnare sul calendario. Il 13 aprile è la prima, il grande giorno in cui Jannik potrà tornare ad allenarsi. La sospensione di tre mesi dopo l’accordo per il caso Clostebol prevede, secondo l’articolo 10.14.2 del codice Wada, che il tennista italiano possa tornare ad allenarsi su campi ufficiali e con sparring partner tesserati. Nel frattempo Sinner sta svolgendo dei lavori specifici dal punto di vista atletico a Montecarlo . L’altra data importante è il 5 maggio . La sospensione, iniziata il 9 febbraio, termina alle 23.59 del 4 febbraio . Dal giorno dopo Sinner risulterà ufficialmente iscritto agli Internazionali d’Italia, e potrà accedere al Foro Italico. Sarà un grandissimo evento, nel pomeriggio dovrebbe esserci una conferenza stampa, la prima dopo la sospensione.

Sinner, quando è previsto il ritorno in campo

Il ritorno in campo del numero uno al mondo sulla terra rossa di Roma ci sarà tra il 9 e il 10 maggio. Sinner avrà un bye al primo turno e quindi accederà direttamente al secondo turno in tabellone. Probabilmente Jannik giocherà sempre al Centrale, anche se da quest'anno ci saranno tre nuovi suggestivi campi all'interno dello Stadio dei Marmi tra cui la Supertennis Arena che avrà 3.000 posti a sedere. L’attesa è enorme, anche perché l’anno scorso Sinner non ha giocato per infortunio. Gli organizzatori stanno preparando una grande accoglienza per lui. Sarà sempre protetto e scortato nei suoi spostamenti. Avrà a disposizione una lounge dove potrà stare tranquillo e lontano da occhi indiscreti. Ovviamente però non mancheranno i bagni di folla con i suoi tifosi. Uno dei momenti più iconici del torneo dell’anno scorso è stato quello con la folla immensa che acclamava Rafa Nadal sotto il ponte che collega l’area giocatori al Centrale, dopo la sua ultima partita a Roma. Quest’anno ci saranno momenti simili con Jannik Sinner. È tutto pronto.