Sinner pronto a tornare sulla terra rossa: quanti punti dovrà difendere e il vantaggio rispetto ai rivali

Manca sempre meno al ritorno in campo di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo sta continuando a scontare la sospensione per il caso doping dopo l'accordo con la Wada che lo terrà fermo ai box fino al 4 maggio. A partire dal 13 aprile, il campione azzurro potrà però tornare ad allenarsi in strutture ufficiali per iniziare a preparare l'appuntamento con gli Internazionali BNL d'Italia, in programma dal 7 al 18 maggio sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. Un'occasione importante per Sinner per allungare sugli inseguitori in classifica dopo le chance sprecate da Alexander Zverev e Carlos Alcaraz durante i tornei di Indian Wells e Miami.