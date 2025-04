Furlan si separa da Paolini ed elogia Sinner: "Mi fa specie una cosa..."

Dopo dieci anni di collaborazione e tanti successi si è interrotto il rapporto lavorativo tra Jasmine Paolini e Renzo Furlan . Una scelta condivisa tra il coach veneto e la numero uno d'Italia, in cerca di nuovi stimoli dopo aver vissuto la miglior stagione della sua carriera lo scorso anno con le finali raggiunte al Roland Garros e a Wimbledon e con la medaglia d'oro conquistata in coppia con Sara Errani ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 . A poche ore dalla notizia, Furlan è stato ospite di Sky Tennis Club, dove ha avuto modo di parlare della rottura Paolini e anche di tanti aspetti del tour.

Furlan: "Sinner è nettamente superiore agli altri"

L'ormai ex allenatore della numero uno azzurra ha detto la sua sui due tennisti del momento: Sinner e Alcaraz. "Sono convinto che i due che giocano nettamente meglio quando sono al top della loro forma siano Sinner e Alcaraz - dice Furlan -. Sulla terra, sul cemento, sull'erba, indoor, in qualsiasi tipo di superficie. Secondo me loro sono quelli che rappresentano al meglio il tennis di adesso, anche se vedo un Alcaraz che va un po' a fasi alterne mentre Sinner ha trovato, a parte che ora è fermo e speriamo che quando rientri ritrovi subito la condizione ottimale, una continuità di rendimento che è spaventosa. È nettamente superiore agli altri. Mi fa specie l'intervista di Zverev dopo la finale degli Australian Open, dove, sconfitto sotto tutti i punti di vista, fa un'autocritica pazzesca. Questo ti dà la dimensione dell'avversario che è stato Sinner".