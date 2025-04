Darderi diretta Atp Marrakech: segui la finale con Griekspoor

MARRAKECH (MAROCCO) - Ci siamo: è il grande giorno di Luciano Darderi in finale all' Atp 250 di Marrakech . Il 23enne tennista italo-argentino, testa di serie numero 7 del tabellone e 57° giocatore del ranking, sfida l'olandese Tallon Griekspoor , numero uno del tabellone e n.37 del mondo. Il classe 2002, nativo di Villa Gesell, sogna il secondo titolo della carriera sul circuito maggiore dopo quello conquistato a Cordoba un anno fa. Segui la finalissima in diretta .

17:00

Parità anche al tie-break

2-2 il punteggio del tie-break tra Griekspoor e Darderi. Primo set equilibratissimo.

16:58

Darderi pareggia i conti: si va al tie-break

Game a zero per l'italo-argentino: il primo set si decide al tie-break.

16:55

Griekspoor si porta avanti: 6-5

L'olandese consolida il break, tiene il servizio a 15 e si guadagna quantomeno il tie-break. Ora Darderi serve per raggiungerlo.

16:53

C'è il controbreak di Griekspoor: 5-5

Game a zero e controbreak dell'olandese che si salva, pareggiando così i conti. Male Darderi: tre errori col dritto e un doppio fallo.

16:50

C'è il break di Darderi! Luciano avanti 5-4 contro Griekspoor!

L'azzurro strappa il servizio all'olandese in una fase decisiva del primo set: Darderi, bravissimo in risposta, si porta avanti con una volée a campo aperto poi conquista il break grazie all'errore con la volée di rovescio dell'olandese.

16:42

Darderi tiene il servizio: 4-4 con Griekspoor

Sul punteggio di 30 pari, Luciano spezza l'equilibrio dell'ottavo game con una buona prima profonda e con un ottimo dritto inside out.

16:38

Griekspoor rimette la freccia: l'olandese è avanti 4-3

Tallon, dominante al servizio, sale rapidamente sul 40-0. Commette poi un doppio fallo che consente a Darderi di accorciare le distanze ma, con il successivo ace (il quinto della sua partita), l'olandese si riporta in vantaggio.

16:33

Darderi tiene il servizio: è ancora parità a Marrakech

Altro turno di battuta efficace di Luciano che tiene il servizio a 15 e si riporta in parità.

16:29

Griekspoor tiene il servizio: 3-2 contro Darderi

L'olandese rimette la freccia con un buon game al servizio, realizzando un altro ace (il terzo della sua partita finora): concesso un solo 15 all'italo-argentino.

16:27

Darderi ritrova la parità: 2-2 con Griekspoor

Luciano è avanti 40-30 ma un errore di rovescio porta il game ai vantaggi. Qui l'olandese non ne approfitta, sbagliando in risposta e permettendo all'azzurro di chiudere il game. A Marrakech, finora, regna l'equilibrio.

16:20

Griekspoor avanti 2-1 nel primo set

Darderi parte benissimo e si porta avanti 0-30. Tallon però non si arrende e recupera con un ace e un gran dritto incrociato, per poi chiudere il game con una smorzata da applausi.

16:16

Darderi pareggia i conti: 1-1 con Griekspoor

Ottimo turno di battuta per Luciano: l'italo-argentino concede un solo 15 all'olandese e si riporta in parità.

16:13

Griekspoor muove per primo il punteggio: 1-0 contro Darderi

Game a zero per l'olandese che tiene agevolmente il servizio e si porta avanti nella finalissima sulla terra rossa di Marrakech.

16:10

Si parte, inizia la finale tra Darderi e Griekspoor

Al via la finalissima dell'Atp 250 di Marrakech tra l'italo-argentino e l'olandese, al servizio. Tutti i numeri e le statistiche del match le trovi qui.

16:07

Darderi e Griekspoor in campo per il riscaldamento

Luciano e Tallon fanno il loro ingresso in campo, accolti dagli applausi del pubblico. Ora il riscaldamento e poi si parte con il primo set.

16:00

Darderi può tornare in top 50: ecco come

La finale dell'Atp 250 di Marrakech è fondamentale per l'immediato futuro dell'azzurro, soprattutto in chiave ranking Atp: Darderi è virtualmente n.51 al mondo ma in caso di vittoria oggi tornerebbe in top 50, scavalcando in un colpo solo Pedro Martinez, Zizou Bergs e Jan-Lennard Struff.

15:50

Darderi sogna il trionfo a Marrakech

Qualora dovesse battere Griekspoor in finale, Luciano non solo conquisterebbe il secondo titolo della sua carriera nel circuito maggiore ma, al contempo, diventerebbe il quinto campione italiano del torneo dopo Renzo Furlan (1994), Andrea Gaudenzi (1998), Daniele Bracciali (2006) e Matteo Berrettini, campione in carica.

15:40

Atp Marrakech, il cammino di Darderi

Primo turno: Darderi-Boyer (Usa) 6-4, 6-4

Secondo turno: Darderi-Gaston (Fra) 2-6, 6-2, 6-3

Quarti di finale: Darderi-Kopriva 7-5, 6-2

Semifinale: Darderi-Carballes Baena 6-3, 6-2

15:30

Darderi-Griekspoor, i precedenti

Quello odierno in Marocco è il terzo incrocio tra l'italo-argentino e l'olandese, avanti nei due precedenti: Tallon ha vinto a Parigi Bercy (6-3, 6-4) e al Roland Garros (7-6 (2), 6-3, 6-3) nel 2024.

15:20

Atp Marrakech, Darderi-Griekspoor in tv e streaming

La finalissima dell'Atp 250 di Marrakech tra Luciano Darderi e Tallon Griekspoor è in programma oggi, domenica 6 aprile, alle 16 (ora italiana, le 15 in Marocco). Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv

Royal Tennis Club, Marrakech