Musetti e la frase su Alcaraz prima della finale: "Sono stanco, ma..."

Musetti: "Battere Alcaraz sarebbe un'impresa storica per me"

"L'ultima partita contro Alcaraz era un sacco di tempo fa - le prime parole di Musetti sulla finale contro lo spagnolo -. Siamo cambiati molto entrambi. Ricordo che fu una finale epica, con tanti alti e bassi, avevo mancato dei match point già nel secondo set, poi ho vinto. Un po' come questa settimana la chiave fu la parte mentale. Io già 11° nel ranking? Sarei ipocrita a dire che non lo so, ma domani si gioca per un titolo, il più grande trofeo della mia carriera, e l'entrata in top 10. Avrò davanti uno dei migliori del mondo, batterlo sarebbe un'impresa storica per me e per tutti quanti".