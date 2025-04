Musetti, stop muscolare: rientrerà a Madrid

ROMA - Lorenzo Musetti si ferma : problema muscolare dopo la finale con Alcaraz a Montecarlo. Quell’infortunio lo ha limitato durante il terzo set contro il campione spagnolo: alla fine ha perso la sua prima finale, ma è già pronto a tornare. L'infortunio, identificato come un'elongazione al muscolo della gamba destra , è stato attribuito al notevole sforzo fisico accumulato durante il torneo, in cui Musetti ha disputato sei partite, molte delle quali protrattesi al terzo set. Niente ATP 500 di Barcellona, rientrerà a Madrid.

Musetti pronto all’assalto alla top 10

Nonostante la delusione per la finale persa e l'infortunio subito, Musetti ha raggiunto il suo miglior ranking in carriera, salendo alla posizione numero 11 del mondo. Durante il torneo di Montecarlo, ha ottenuto vittorie significative contro giocatori di alto livello come Stefanos Tsitsipas e Alex de Minaur, dimostrando la sua competitività sulla terra battuta. E ora? Nel futuro c’è tanta terra rossa, con gli ATP Masters 1000 di Madrid e Roma, in preparazione per il Roland Garros. Vuole rientrare nella Top 10, un sogno più che realizzabile.