Alcaraz frenato da un problema fisico, niente titolo a Barcellona: Rune vince la finale in due set

BARCELLONA (SPAGNA) - Dopo il trionfo al Masters 1000 di Monte-Carlo, dove ha battuto in finale l'azzurro Lorenzo Musetti, lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 del mondo) non è riuscito a concedere il bis sulla terra rossa del Barcelona Open Banc Sabadell (Atp 500 con montepremi da 2.889.200 euro) e si è invece arreso al danese Holger Rune in due set (6-7, 2-6) nell'atto conclusivo, anche a causa di un problema a una gamba che lo ha portato a un certo punto a chiedere il 'medical time-out' e ne ha condizionato il rendimento.