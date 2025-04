Musetti-Alcaraz, diretta Montecarlo finale Masters 1000: aggiornamenti in tempo reale

Musetti si gioca oggi la sua prima finale di un Masters 1000 in carriera. A Montecarlo affronterà Alcaraz : parte ovviamente da sfavorito, ma tutto può succedere e Lorenzo lo ha dimostrato in questo torneo in cui ha vinto sempre in rimonta, sovvertendo i pronostici. Dopo aver eliminato Tsitsipas ai quarti e De Minaur in semifinale, arriva l'appuntamento più importante, a 23 anni, che può farlo salire, in caso di vittoria al numero 7 del ranking Atp.

12:38

Musetti allunga: 4-1 con Alcaraz

Musetti era avanti 40-0, poi Alcaraz è salito di livello e ha recuperato 40 pari, grazie anche al primo errore del tennista italiano. Ai vantaggi primo Ace di Musetti, poi ennesimo errore di Carlos e allungo importante.

12:34

Break Musetti: avanti 3-1 con Alcaraz

Altre due palle break per Musetti. Alcaraz spara il dritto in corridoio e lascia il game a Lorenzo 30-40. Che partenza.

12:28

Musetti avanti 2-1: turno di battuta a zero

Stavolta Musetti tiene un turno di battuta a zero, brevissimo, perfetto.

12:26

Controbreak Musetti, che show a Montecarlo!

Subito controbreak di Musetti in un game lunghissimo e combattutissimo, giocato alla grande. Servono tre palle break a Lorenzo, ma alla fine ce la fa a riportarsi subito in parità. Gli ultimi due punti sono pazzeschi.

12:16

Subito break Alcaraz

Alcaraz si prende subito il break con un passante micidiale con il dritto che finisce sulla riga.

12:12

Musetti parte al servizio

Inizia il match, serve Lorenzo.

12:07

Musetti e Alcaraz si riscaldano in campo

Cielo nuvoloso, ma non piove al momento. Un po' di pioggia è prevista tra le 13 e le 15.

12:02

Solo due italiani hanno vinto Masters 1000

Se dovesse trionfare con Alcaraz, Musetti diventerebbe il terzo italiano a vincere un Masters 1000, insieme con Sinner e Fognini, che ha trionfato proprio a Montecarlo nel 2019.

11:55

Alcaraz, prima finale a Montecarlo

Fino a pochi giorni fa Carlos Alcaraz non aveva mai vinto neppure un match in carriera nel torneo di Montecarlo; oggi invece sfida Lorenzo Musetti in finale, la sua prima nel Principato.

11:49

Musetti, le parole prima della finale

"Cosa mi servirà in finale? Finché non vivo questa situazione non posso scoprirlo, è qualcosa che va provato - le parole di Musetti alla vigilia della finale con Alcaraz -. Sono stato paziente nel terzo set, dopo che nel primo set avevo ancora avuto difficoltà ad entrare in ritmo anche per merito di Alex. Quello che sta accadendo è bellissimo. Sono felice di condividere questi momenti con la mia famiglia: qui mi sento a casa".

11:40

Musetti-Alcaraz, i precedenti

I precedenti sono 3-1 in favore di Alcaraz. Musetti ha vinto solo la prima sfida tra i due in finale ad Amburgo nel 2022. Poi Carlos si è aggiudicato le successive tre sfide, nel 2023 al Roland Garros e a Pechino, e nel 2024 a Miami agli ottavi di finale.

11:25

Nuvoloso, ma non piove a Montecarlo

Cielo nuvoloso, ma al momento non piove: l'inizio del match per le 12 è confermato

11:20

Alcaraz in crescendo

Alcaraz è in crescita: dopo le delusioni sul cemento, si sta ritrovando sulla terra rossa. Non è ancora al top, però contro Davidovich Fokina, soprattutto nel secondo set ha fatto vedere dei progressi.

Court Rainier III - Montecarlo