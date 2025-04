Cobolli diretta Atp Madrid: segui la partita contro Rune

MADRID (SPAGNA) - Reduce dal successo ottenuto contro Fabian Marozsan all'esordio con il punteggio di 7-6(4), 7-5 , Flavio Cobolli sarà chiamato ad una grande prestazione per battere al secondo turno dell' Atp Madrid (quarto Masters 1000 della stagione) la testa di serie numero 8 del tabellone Holger Rune , che ha invece beneficiato di un bye per il primo turno . Chi vince sfiderà lo statunitense Nakashima al terzo turno. Segui la partita in diretta .

20:48

Rune risponde presente: 1-1 con Cobolli

Il danese pareggia i conti con un perfetto turno di battuta a zero.

20:45

Cobolli muove il punteggio: 1-0 con Rune

Buon inizio di match per Flavio che, con un'ottima prima, tiene il servizio a 15 e si porta in vantaggio.

20:44

Cobolli-Rune, inizia il match

Al via la partita tra Flavio e Holger, valida per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Si parte con l'azzurro al servizio. Qui numeri e statistiche dell'incontro.

20:35

Cobolli e Rune in campo

Flavio e Holger fanno il loro ingresso sulla terra rossa dell'Arantxa Sanchez Stadium, accolti dagli applausi del pubblico.

20:23

Masters 1000 Madrid, Pegula batte Lys: è il turno di Cobolli

La statunitense piega in due set la tedesca nel torneo femminile: tra pochi minuti, sulla terra rossa dell'Arantxa Sanchez Stadium, toccherà al tennista azzurro contro Holger Rune.

20:20

Cobolli non ci sta e attacca: "Le critiche? Ma per favore, in Italia..."

Il tennista romano respinge le accuse e punta l'indice sull'eccessiva pressione che arriva dai media italiani. LEGGI TUTTO

20:15

Masters 1000 Madrid, il montepremi

PRIMO TURNO – € 20.360

SECONDO TURNO – € 30.225

TERZO TURNO – € 51.665

OTTAVI DI FINALE – € 88.480

QUARTI DI FINALE – € 161.995

SEMIFINALI – € 284.590

FINALISTA – € 512.260

VINCITORE – € 963.225

20:10

Cobolli-Rune, i precedenti

Un solo confronto diretto tra l'azzurro e il danese, datato maggio 2024, quando al secondo turno del Roland Garros il classe 2003 di Gentofte si impose con il punteggio di 6-4, 6-3, 3-6, 3-6, 7-6(7).

20:05

Atp Madrid, Cobolli-Rune in tv e streaming

La sfida tra l'azzurro e il danese, valida per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid, andrà in scena oggi - venerdì 25 aprile - come ultimo match di giornata sull'Arantxa Sanchez Stadium, intorno alle ore 20:30. La partita sarà visibile in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky Sport ma anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su Tennis Tv.

Arantxa Sanchez Stadium, Madrid