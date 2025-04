Spagna al buio, Fritz scherza: “Provato a spegnere e riaccendere?”

MADRID - Meglio scherzarci su. É quello che ha fatto Taylor Fritz sul blackout in Spagna che ha impedito il proseguo del Madrid Open. A causa dell’interruzione dell’energia elettrica in tutto il Paese (anche in Portogallo e nel sud della Francia) le partite del pomeriggio sui campi da tennis della capitale spagnola non si sono disputate. “Avranno provato a staccare e riattaccare la spina?”, il commento ironico del tennista americano.